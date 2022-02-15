Москва, 15 февраля 2022, 19:06 — REGNUM России не нужна война, инициатива по гарантиям безопасности, выдвинутая Западу Москвой, является мерой противодействия войне, сообщил 15 февраля журналистам президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Комментируя обвинения, которые звучат в западных СМИ якобы о том, что Россия намерена напасть на Украину и будто бы хочет развязать войну, президент сказал:
Он также напомнил гостю из Германии, что начатая в Европе война есть на счету у НАТО — это война против Югославии, ракетно-бомбовые удары без санкции СБ ООН.
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