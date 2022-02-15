Москва, , 15:06 — REGNUM Российская сторона рассчитывает, что страны Запада ответят по существу на послание по тематике неделимости безопасности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Лавров отметил, что ранее запросил у глав МИД европейских стран, чьи лидеры подписались под этими документами, разъяснений о том, как в этих странах понимают набор обязательств по неделимости безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ждут отдельных развёрнутых ответов от каждого адресата.

«Рассчитываю, что такие ответы по существу обязательно поступят. По крайней мере, просил господина Рау не забыть это сделать», — сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что вскоре в Москве доработают и передадут партнёрам в США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям безопасности. Россия при этом исходит из сохранения целостности своей позиции.

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