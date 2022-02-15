Лондон, , 09:01 — REGNUM Западные союзники должны сохранять единство перед лицом российских угроз, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тема эскалации на Украине стала одной из основных в разговоре лидеров двух государств. Они указали на то, что «окно» для дипломатического урегулирования конфликта по-прежнему остаётся. При этом Байден и Джонсон подчеркнули, что «любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира».

«Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны снизили свою зависимость от российского газа, шаг, который больше, чем любой другой нанесёт удар по стратегическим интересам России», — говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном офисом британского премьер-министра.

Премьер-министр и президент Байден договорились поддерживать тесный контакт по мере развития ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что для снижения зависимости от России Германии необходимо повысить уровень диверсификации поставок газа в страну. Также он отметил, что это также может быть обеспечено за счёт возобновляемых источников энергии и добавил, что Германия продвигает производство и импорт зелёного водорода.

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