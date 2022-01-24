Лондон, , 09:09 — REGNUM Власти Великобритании беспокоятся, что возможное введение против России жёстких экономических санкций усугубит энергетический кризис в Европе, так как Москва ответит на них сокращением поставок газа. Об этом пишет 24 января газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве королевства.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

По словам собеседников издания, в правительстве не исключают, что Москва воспользуется энергозависимостью ряда европейских стран от российского газа. Эту зависимость она применит «в качестве оружия» и резко сократит поставки газа в условиях и без того непростой ситуации с энергетикой.

Для самой Великобритании возможное сокращение поставок газа из РФ — не очень большая угроза, доля такого газа в стране — только 3%. Почти полностью зависят от российского газа Финляндия и Швеция, большое значение поставки имеют для Германии. Однако в Лондоне опасаются, что при таком развитии событий вырастут цены на сырьё, а это станет серьёзной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симонс именно геополитическую напряжённость назвала однойиз основных причин высоких цен на газ.

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