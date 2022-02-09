Скопье, , 15:02 — REGNUM В Агентстве энергетических поставщиков Европейского союза по сотрудничеству ACER 8 февраля назвали Молдавию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину наиболее зависимыми от российских энергоресурсов странами в Европе. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Трубопровод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ACER, Северная Македония зависит от российского газа на 100%, Сербия на 89%, Болгария на 77%, Словения на 51%.

Среди стран Западной Европы своей зависимостью от российского газа выделяется Финляндия, минимальный уровень зависимости приписывают Франции — 24%.

Напомним, ранее в Северной Македонии заявили о намерении снизить зависимость от российского газа путем соединения газопровода с Грецией.

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