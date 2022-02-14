Москва, , 16:00 — REGNUM Россия тщательно проанализировала ответы Соединённых Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом 14 февраля в ходе обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сергей Викторович, мы договаривались с Вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счёт бывших республик Советского союза, включая и Украину», — сказал глава государства.

Лавров напомнил, что ответ от Вашинтона и Североатлантического альянса поступил 25 января.

«Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США прежде всего нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия по существу не получила от Соединённых Штатов ответа по гарантиям стратегической безопасности. Речь, в частности, идёт о неразмещении ударных сил на украинской территории и возврате к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России — НАТО.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Западные страны увиливают от ответа на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросу о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности. По её словам, это обозначает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и «пытаются заботиться о своей безопасности за наш счёт».

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