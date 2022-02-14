Москва, , 11:52 — REGNUM Скудные каналы для диалога могут всё же вывести Россию и Запад на «развязки» в переговорах по гарантиям безопасности, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сообщил 14 февраля.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам всё-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки», — сказал Песков РИА Новости.

Он подчеркнул, что говорит не о развязках «для галочки», а о реальном учёте западными партнёрами интересов Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также рассказал, что России не нужны многолетние переговоры вместо диалога по безопасности, так как это будет означать параллельное вооружение Украины и встраивание её в инфраструктуру НАТО.

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