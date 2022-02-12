Москва, 12 февраля 2022, 23:07 — REGNUM Россия по существу не получила от Соединенных Штатов ответа по гарантиям стратегической безопасности, заявил 12 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ушаков заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным упомянул возможные санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины.
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