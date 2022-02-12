Москва, , 23:07 — REGNUM Россия по существу не получила от Соединенных Штатов ответа по гарантиям стратегической безопасности, заявил 12 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ушаков заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным упомянул возможные санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины.

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