Лондон, 14 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В случае вторжения России на Украину страны Группы семи (G7 — Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония) готовы ввести санкции против Москвы, которые серьёзно ударят по российской экономике. Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном 14 февраля на сайте правительства Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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В тексте документа отмечается, что ближайшим приоритетом G7 является поддержка усилий по деэскалации ситуации.

«Однако мы вновь заявляем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом», — указано в заявлении.

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«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — добавили министры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

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