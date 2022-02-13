Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Власти США не намерены вводить против Российской Федерации новые ограничительные меры. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, санкции, которые подготовлены американской стороной, останутся в резерве на случай «вторжения» на Украину.

«Они (санкции) сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.