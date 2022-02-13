Киев, , 15:04 — REGNUM Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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«Мы не будем подвергаться провокациям… Понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 г., сегодня для нас самый главный враг — это паника», — передает слова Зеленского сайт офиса.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов с партнерами.

«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — отмечается в сообщен.