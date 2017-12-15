Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 февраля проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию. Оно посвящено реализации важнейших инновационных проектов государственного значения и проходит в режиме видеоконференции.

К участию в заседании приглашены члены президентского совета, ряд вице-премьеров и руководители федеральных министерств. Кроме того, в нём принимают участие лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.

Отметим, что 8 февраля отмечают День российской науки.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.