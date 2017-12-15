Год назад — 8 февраля 2021 года, в День российской науки Владимир Путин также участвовал в заседании Совета по науке и образованию.
По данным пресс-службы президента, глава России «дал команду на вывод реактора ПИК на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов на исследовательских станциях. Глава государства также сообщил о подписании Указа о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учёных с Днём российской науки. Текст поздравления опубликован 8 февраля на сайте правительства России.
Глава правительства напомнил, что праздник учреждён в честь создания Российской академии наук, которой в 2022 году исполняется 298 лет.
По словам главы правительства, научная мысль позволяла человечеству сделать рывок вперёд. И технологическое развитие России зависит от учёных и сегодня. Мишустин пожелал российским учёным удачи во всём, ярких идей и творческой энергии, а также здоровья, счастья и благополучия.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 февраля поздравил научное сообщество с праздником — днём российской науки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
«Калужские учёные вносят весомый вклад в формирование эффективной инновационной среды, которая является основой динамичного развития экономики, роста благосостояния людей. Каждый день происходят открытия, из которых складывается большой успех. Исследовательская работа требует серьёзной сосредоточенности, огромного трудолюбия и терпения. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, веры в свои силы и новых профессиональных достижений», — отметил Владислав Шапша.
Об этом: Калужский губернатор поздравил учёных с Днём российской науки
В Москве 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства города за 2021 год. Об этом 8 февраля сообщает сайт мэра и правительства столицы.
Получить премию могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.
«Популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В этом году на конкурс поступило уже более тысячи заявок — на 45% больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За девять лет существования премии ее получили уже более 500 учёных», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Подробнее: Лауреатами премии мэрии Москвы стали 82 молодых учёных