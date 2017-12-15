8 Февраля
 
16:16

Год назад — 8 февраля 2021 года, в День российской науки Владимир Путин также участвовал в заседании Совета по науке и образованию.

По данным пресс-службы президента, глава России «дал команду на вывод реактора ПИК на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов на исследовательских станциях. Глава государства также сообщил о подписании Указа о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».

16:15

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учёных с Днём российской науки. Текст поздравления опубликован 8 февраля на сайте правительства России.

Глава правительства напомнил, что праздник учреждён в честь создания Российской академии наук, которой в 2022 году исполняется 298 лет.

«Почти три столетия отечественные учёные верны своей главной миссии — поиску научных истин и служению Отечеству. Благодаря труду многих поколений исследователей созданы авторитетные научные школы. Их идеи воплотились в уникальные изобретения, в выдающиеся открытия в самых разных областях — от химии и физики до медицины, астрономии и космологии», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, научная мысль позволяла человечеству сделать рывок вперёд. И технологическое развитие России зависит от учёных и сегодня. Мишустин пожелал российским учёным удачи во всём, ярких идей и творческой энергии, а также здоровья, счастья и благополучия.

16:14

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 февраля поздравил научное сообщество с праздником — днём российской науки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Калужские учёные вносят весомый вклад в формирование эффективной инновационной среды, которая является основой динамичного развития экономики, роста благосостояния людей. Каждый день происходят открытия, из которых складывается большой успех. Исследовательская работа требует серьёзной сосредоточенности, огромного трудолюбия и терпения. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, веры в свои силы и новых профессиональных достижений», — отметил Владислав Шапша.

Об этом: Калужский губернатор поздравил учёных с Днём российской науки

16:12

В Москве 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства города за 2021 год. Об этом 8 февраля сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Получить премию могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.

«Популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В этом году на конкурс поступило уже более тысячи заявок — на 45% больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За девять лет существования премии ее получили уже более 500 учёных», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Подробнее: Лауреатами премии мэрии Москвы стали 82 молодых учёных