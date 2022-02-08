Московская область, , 17:13 — REGNUM Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость системы мер для упреждающего реагирования на биологические риски. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Путин погружение Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В условиях эпидемии наряду с оперативными решениями правительство приняло целый комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения биологических рисков и угроз», — заявил Путин.

«Нужно вывести эту работу на ещё более высокий уровень качественный уровень. Именно, сформировать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении неизвестных, новых инфекций мы смогли оперативно развернуть производство эффективных лекарств и вакцин», — указал он.