Москва, , 17:29 — REGNUM Мировая экономика не сможет отказаться от углеводородов в ближайшие десятилетия, особенно от газа. Об этом 8 февраля заявил вице-премьер на заседании Совета по науке и образованию с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. 20, 30, а может и 50 лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу. Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», — заявил Путин.

«Повторяю еще раз — (нужно) быть здесь впереди. Этот особо значимо прежде всего для экологического благополучия и качества жизни граждан России, вот, что для нас является приоритетом», — указал он.