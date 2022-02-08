Красногорск, , 17:18 — REGNUM Производство отечественного оборудования и технологий для создания эффективной системы биологической защиты возможно только при условие обновления правовой среды. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Путин погружение Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас должно быть своё отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырьё. Передовые и даже уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов, включая лекарственные средства нового поколения — в том числе для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам, к современным антибиотикам», — заявил Путин.

«Чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере, принципиально важно обеспечить современную правовую нормативную среду. Снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования», — указал он.

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