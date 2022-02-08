Красногорск, , 17:04 — REGNUM Всё чаще молодые российские исследователи показывают новаторские результаты в перспективных областях. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Заседание Совета по науке и образованию с Путиным – трансляция»

«Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить всех вас с Днём российской науки. С праздником! И особо отметить, что яркие, новаторские результаты, причём в самых перспективных областях, всё чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь науки», — заявил Путин.