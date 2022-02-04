Вашингтон, 4 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Новый «креативный» сценарий о якобы готовящейся Россией агрессии против Украины, который предположил Госдеп США, уже не вызывает удивления. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя недавние заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса и пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби о якобы наличии «сценария» по нападению России на Украину.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

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»Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом», — говорится в заявлении российской дипмиссии на странице посольства в Facebook.

Дипломаты отметили, что создание подобных фейков «свойственно США».

«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла», — добавили в посольстве.

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Напомним, в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл принёс прямо в зал заседаний ООН пробирку с неизвестным веществом. Он размахивал пробиркой, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака. Это дало старт операции США и союзников в этой стране, однако позднее выяснилось, что пробирка была фальшивой, а в ней содержался обычный порошок, который к химическому оружию не имел никакого отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях официальный представитель Белого дома Нед Прайс заявил о том, будто бы российская сторона готовит «сфабрикованное видео» для оправдания «нападения на Украину». При этом он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счёт обладают американские власти. Аналогичное обвинение в этот же день выдвинули в Пентагоне.