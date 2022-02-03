Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Россия намерена организовать имитацию нападения украинских военных на свою территорию или на жителей восточной Украины для оправдания начала «агрессии» против Киева, сообщает 3 февраля газета The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей администрации США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению газеты, публикация этих данных должна разрушить этот план России.

«План, который США надеются разрушить, обнародовав данные о нём, состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины», — сообщает The New York Times.

Получив такую видеозапись, пишет издание, Россия обвинит Украину в «геноциде» и оправдает своё нападение. На видео будут присутствовать украинская экипировка, беспилотники турецкого производства.

«Официальные лица не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нем узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы», — поясняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооруженные формирования почти ежедневно осуществляют обстрелы населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут или получают ранения мирные жители ДНР и ЛНР.

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