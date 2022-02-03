3 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США отказываются от использования слова «неминуемый» в отношении возможного «военного вторжения» России на Украину.

Оксана Переможенко, , 09:53 — REGNUM США отказываются от использования слова «неминуемый» в отношении возможного «военного вторжения» России на Украину. Об этом 2 февраля в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление пресс-секретаря Белого дома обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Первый независимый» и «Новое издание», а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Полмира поставили на уши о неизбежности войны…» — отреагировал Серхио К.

«Вот беда! Россия не захотела нападать и брать Украину на содержание. Как теперь америкосам красиво продинамить «союзника», чтобы не платить за нищих?» — отреагировал Андрей.

«Ну красивый развод. Сколько бабок вывели из Европы в США под предлогом вторжения. А Зеля (Зеленский — О. П.) вообще чуть не плакал, когда о выводе средств из экономики рассказывал. Ничего личного, только бизнес», — отметил Василий К.

«С такими, как эта Псаки, Америке точно… [конец]», — отреагировал Влад В.

«Страшно, что домонипулировали до того, что сами запутались в своих манипуляциях», — написал Andrew S.

«Звезда мемов вернулась», — смеется black cat.

«А что случилось? Не нападет уже?» — с сарказмом поинтересовался MBS.

Джен Псаки

«Вот вам и Штаты — за секунду все поменялось с ног на голову», — добавил Eduard.

«Никогда такого не было и вот опять!» — пошутил Stan.

«Вот вы смеётесь, а на самом деле Псаки очень удобный рупор для Госдепа США. Если она несёт *рень, то это она несёт *рень, а если отвечает толково, то это то, о чем говорит Госдеп», — прокомментировал Кирилл.

«Ага, назовут как-нибудь получше. Например, «гарантированным», — написала Mania.

«Деньгами компенсируют все те миллионы выведенных денег инвесторов на фоне истерии войны с РФ? Даже не извинились», — возмутился Lew.

«Зря она так, очень весело всем», — пишет Дмитрий.

«Та отстаньте вы от Украины, гады заморские!» — призвал ИN.

«А 12 миллиардов, которые потеряла колония из-за истерии, кто-то вернёт, нет? Ну и ладно! Чай не чужие нам господа!» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Спасли-таки Украину от вторжения», — смеется Вова А.

«В Белом дурдоме всё знают!» — шутит Алексей З.

Белый дом

«Американцы в очередной раз спасли мир! Псаки — крепкий орешек! А Байден ваще Супермен Спайдермен и Бэтмен в одном лице», — пошутил один из комментирующих.

«Опаньки!!! А чего ж утверждали, да так рьяно? Сбагрили весь хлам? Или передали роль старшего брата другим, скажем, Англии? Там еще пара старых ледоколов догнивают?» — с сарказмом подытожила Светлана С.

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