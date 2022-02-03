Манила, 3 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте после контакта человеком, у которого диагностировали COVID-19, находится на карантине. Об этом 3 февраля сообщили в администрации филиппинского лидера.

Baomoi.com Родриго Дутерте

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Уточняется, что положительный результат на коронавирус дал тест одного из сотрудников, работающих в доме Дутерте. С ним последний раз глава Филиппин контактировал 30 января.

«С тех пор президент прошёл тестирование на коронавирус, и, хотя результаты оказались отрицательными, в настоящее время он соблюдает обязательный карантин», — говорится в заявлении секретаря кабинета министров и официального представителя президента Филиппин КарлоНогралеса.

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Норгалес подчеркнул, что Дутерте продолжает работать даже во время карантина и «находится в постоянном контакте с членами кабинета министров, чтобы обеспечить решение неотложных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин Родриго Дутерте прошел вакцинацию в мае и июне 2021 года. Он привился вакциной китайской компании Sinopharm. Позже он ревакцинировался тем же препаратом.

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