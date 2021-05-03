Манила, , 18:35 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте привился от COVID-19 вакциной китайской компании Sinopharm. Об этом 3 мая сообщил сенатор Кристофер Бонг Го на своей странице в Facebook.

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«Министр здравоохранения республики Франсиско Дуке сам ввел вакцину президенту во дворце Малаканьянг. Sinopharm был применен по решению врачей Дутерте», — сообщил Бонг Го.

Отметим, что вакцина китайской компании пока ещё не получила разрешения на экстренное использование от Управления по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном регионе Филиппин Маниле продлили карантин еще на две недели из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Дутерте предупредил, что заболеваемость не пойдет на спад, если жители Филиппин не будут соблюдать необходимые меры предосторожности.

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