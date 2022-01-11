Манила, , 07:15 — REGNUM Штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 начал стремительно распространяться на Филиппинах и занял доминирующее положение. Об этом заявил глава филиппинского минздрава Франциско Дуке.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время на «Омикрон» приходится более 60% новых случаев заражения коронавирусом. Еще 37,5% занимает штамм «Дельта». При этом за прошедшие сутки на Филиппинах выявили 33 169 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, что является рекордным с начала пандемии показателем.

К настоящему времени на Филиппинах подтвердили более 3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 52 293 человека.