Донецк, 3 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Киев перебросил 120 тыс. военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки Донецкой Народной Республики 3 февраля сообщила полномочный представитель ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — уточнила в беседе с РИА Новости Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик.

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По его словам, в связи с этим на полигонах в населённых пунктах Новоайдар и Дмитровка украинские военные уже начали отрабатывать действия по десантированию, а также боевому слаживанию «с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп».

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