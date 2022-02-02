Луганск, , 13:03 — REGNUM Военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против республик Донбасса, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик. Об этом 2 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

ВСУ

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«Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — уточнил он.

В связи с этим, добавил Филипоненко, на полигонах в населённых пунктах Новоайдар и Дмитровка украинские военные отрабатываются действия по десантированию, а также боевому слаживанию «с отработкой наступательных действий в городских условиях в составе штурмовых групп».

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По сведениям официального представителя Народной милиции ЛНР, нацгвардия будет обеспечивать порядок в ВСУ при наступлении в Донбассе, «как это было и в 2014—2015 годах». Для выполнения этих задач в зону силовой операции Киева в Донбассе уже прибыли подразделения 15-го полка Нацгвардии Украины «Славянск».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявлял, что число наёмников, прибывающих на Украину под видом инструкторов, в последние дни растёт. При этом он подчеркнул, что у инструкторов-наёмников есть свои наниматели и собственные задачи. Совершенно не обязательно, что они будут следовать приказам украинских командиров.