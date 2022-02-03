Донецк, , 06:44 — REGNUM Полученное от западных стран вооружение Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом. Об этом 3 февраля заявила полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова в интервью РИА Новости.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Руководитель МИД ДНР отметила, что полученное на Западе вооружение украинские власти планомерно стягивают к линии соприкосновения с Донбассом. Военная помощь поставляется США и западными странами Украине с 2014 года, в нарушение минских соглашений. Создавшаяся ситуация негативно сказывается на процессе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Оружие Киеву поставляют 11 стран, в их число вошли США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник Ангелы Меркель (ХДС) по внешней политике ФРГ и будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал правительство Германии пересмотреть свой отказ от поставок оружия Украине.

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