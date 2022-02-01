Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вакцина от коронавирусной инфекции для детей в возрасте младше пяти лет может появиться гораздо раньше, чем ожидалось, — возможно, к концу февраля. Об этом со ссылкой на информированные о ситуации источники сообщила газета The Washington Post.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Ожидается, что американская компания Pfizer и её германский партнёр BioNTech — производители вакцины — уже 1 февраля направят в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA) запрос на получение разрешения на экстренное использование препарата для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

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Отмечается, что в случае получения разрешения эта вакцина станет первой, доступной для указанной возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США разрешило экстренное использование вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет.

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