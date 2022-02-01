Вашингтон, 1 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Заявления о возможной агрессии России против Украины, которые в последнее время всё чаще звучат из уст должностных лиц США, продиктованы благоразумной подготовкой. Об этом, отвечая на вопрос о несоответствии утверждений о вероятном нападении Москвы со стороны Киева и Вашингтона, в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Госдеп США

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Он напомним слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой, заявившей о том, что между США и Украиной нет никаких разногласий.

«Вы слышали от посла Украины об уровне координации между нашими двумя странами, о том факте, что мы сходимся во мнениях по многим ключевым вопросам […] и я думаю, что это соответствует тому, что мы слышали от некоторых наших украинских партнёров, — речь идёт не о панике. Напротив, речь идёт о разумной подготовке», — подчеркнул Прайс.

«Всё, что вы слышали от нас, относится к разумной подготовке», — добавил руководитель пресс-службы.

Он уточнил, что это касается как удовлетворения запросов Киева о расширении американской военной помощи Украине, так и укрепления «восточного фланга НАТО».

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«Ничего из этого не является усилием, призванным посеять панику или спровоцировать вторжение», — указал Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился информационной атакой Запада против России. Он не исключает, что Вашингтон «чрезмерно реагирует» на сложившуюся ситуацию, «сея панику», но отказываясь вводить превентивные санкции против РФ. По мнению украинского лидера, США могут специально нагнетать ситуацию вокруг Украины, чтобы пойти на договорённости с Москвой на иных условиях.

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