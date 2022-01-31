Вашингтон, , 09:36 — REGNUM У Киева и Вашингтона могут быть разные точки зрения по отдельным вопросам, однако по поводу оценки угрозы вторжения России разногласий между сторонами нет. Об этом в эфире телеканала CBS заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Никаких разногласий», — подчеркнула она, назвав США не просто стратегическим партнёром Украины, а «стратегическим другом номер один».

«С Соединёнными Штатами, особенно с другими партнерами и союзниками, у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии», — отметила дипломат.

По её словам, в последнее время отношения между США и Украиной находятся на «самом высоком уровне» за последние три десятилетия.

Дипломат подчеркнула, что Украина не преуменьшает угрозу со стороны России. По её мнению, после 2014 года страна постоянно находится в состоянии войны.

«В то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе паниковать. Мы должны подготовиться, — указала украинский посол. — Мы знаем и видим, что происходит. Это реальность, с которой мы живём восемь лет».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников CNN в администрации США, между Вашингтоном и Киевом растёт напряжённость из-за позиции по вопросу об угрозе «вторжения» РФ. Отмечается, что американский лидер Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения и «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился информационной атакой Запада против России. Он не исключает, что Вашингтон «чрезмерно реагирует» на сложившуюся ситуацию, «сея панику», но отказываясь вводить превентивные санкции против РФ. По мнению украинского лидера, США могут специально нагнетать ситуацию вокруг Украины, чтобы пойти на договоренности с Москвой на иных условиях.

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