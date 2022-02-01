Вашингтон, 1 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который госсекретарь США Энтони Блинкен провёл 31 января с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили прочные американо-израильские отношения и общие проблемы, включая риски дальнейшей российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении Прайса, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны обсудили и угрозы, исходящие от Ирана, а также израильско-палестинские проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что, несмотря на прилагаемые заинтересованными странами дипломатические усилия, ситуация вокруг Украины может резко измениться.

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