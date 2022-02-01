Вашингтон, , 01:02 — REGNUM США продолжат отправлять на Украину свою военную помощь, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 31 января в ходе брифинга.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, самолеты с вооружением прибудут на украинскую территорию в ближайшие дни. Представитель министерства также добавил, что на Украине продолжают работу американские военные инструкторы. Вместе с ними в стране находятся британские и канадские военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Киеве приземлился пятый по счету самолет с партией вооружения США для Украины. Он доставил груз весом 84 тонны.

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