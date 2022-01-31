Киев, , 16:03 — REGNUM Украина готова к конструктивным переговорам с Россией. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Флаги России и Украины commons.wikimedia.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Читайте также: Евродепутат усомнилась в адекватности украинских политиков после слов о РФ

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира», — цитирует РИА Новости украинского министра.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «теперь шаг за Россией».

Также по теме: Министр обороны Украины назвал условие для возможной встречи с Шойгу

По его словам, Россия должна сначала остановить свою «военную эскалацию», только в этом случае Киев может пойти на уступки. При этом он указал, что сейчас именно для России «наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не преуменьшает угрозу со стороны России. По её мнению, после 2014 года страна постоянно находится в состоянии войны.