Токио, , 09:48 — REGNUM Пока неизвестно, как отреагируют власти Японии на «вторжение» России на Украину. Отвечать на вопрос о готовности Токио ввести санкции против Москвы при таком сценарии министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался. Об этом он заявил 1 февраля в ходе регулярной пресс-конференции.

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«Наши действия в случае вторжения России [на Украину] — это вопрос из разряда гипотетических, поэтому я хотел бы уклониться от ответа на него», — подчеркнул Хаяси.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что, несмотря на прилагаемые заинтересованными странами дипломатические усилия, ситуация вокруг Украины может резко измениться.

При этом он подчеркнул, что Япония последовательно выступает за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Хаяси добавил, что Токио продолжит сотрудничество с международным сообществом по украинскому вопросу, в первую очередь со странами G7.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в заявлении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона, отмечалось, что случае вторжения России на Украину против неё будут применены беспрецедентные карательные меры.

В свою очередь премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявил, что в ситуации, которая складывается вокруг Украины, Япония будет действовать исключительно в русле политики стран Группы семи (G7).