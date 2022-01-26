Токио, , 10:37 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно не стал прямо отвечать на вопрос об отношении кабинета министров к возможным санкциям против российского президента Владимира Путина. Вопрос ему задали во время регулярной пресс-конференции 26 января в Токио.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ранее президент США Джо Байден не исключил, что персональные санкции будут введены против Путина в случае «вторжения на Украину», замысел которого приписывают России в Киеве и на Западе. Мацуно отметил, что на минувшей неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава США провели телеконференцию, они договорились продолжать тесное сотрудничество по украинской проблеме.

«Что касается конкретных действий в том случае, если Россия вторгнется [на Украину], Япония планирует ответить надлежащим образом, тесно сотрудничая с международным сообществом, в первую очередь с США и G7», — подчеркнул генеральный секретарь японского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Кисида ранее заявил, что Япония с большой обеспокоенностью следит за наращиванием российского «военного присутствия».

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