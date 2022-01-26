Токио, , 06:52 — REGNUM В ситуации, которая складывается вокруг Украины, Япония будет действовать исключительно в русле политики стран Группы семи (G7). Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, прозвучавшее во время прений в бюджетной комиссии парламента, 26 января сообщает агентство Kyodo.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

Фумио Кисида «Мы с большой обеспокоенностью следим за наращиванием РФ своего военного присутствия. Мы будем действовать надлежащим образом в русле политики G7».

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона, говорится о том, что случае вторжения России на Украину против неё будут применены беспрецедентные карательные меры. И это является солидарной позицией властей Великобритании и ряда других ведущих стран НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры стран НАТО сошлись во взглядах на «карательные меры» против РФ