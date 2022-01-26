Москва, 26 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Россия на фоне возможной агрессии со стороны Украины должна оказать помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам и поставить им отельные виды вооружения. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Такую необходимость он объяснил «повышением обороноспособности этих образований и сдерживанием «агрессии Киева».

Турчак отметил, что «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием», что в значительных масштабах делают практически все ведущие страны НАТО. Он напомнил, что только в 2022 году из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину, которые доставили в республику «ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое».

«Страны НАТО сами не отрицают, что занимаются этим. «Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы, кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях», — добавил Турчак.

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«В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак», — сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

Он увечен, что «в этих условиях Россия должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

«Надо остановить киевский режим», — заключил Турчак.

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Как сообщало ИА REGNUM, буквально на днях глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина, по всей видимости, готовится напасть на Донецкую Народную Республику. По его словам, подтягивается техника, готовятся танковые экипажи. Он добавил, что к границам ДНР украинские вооружённые силы стягивают реактивные системы залпового огня «Смерч» и другие виды наступательных вооружений.

Пушилин подчеркнул, что ДНР находится «в повышенном режиме готовности, потому что от Украины можно ждать чего угодно».