Москва, , 17:25 — REGNUM Украина, по всей видимости, готовится напасть на Донецкую народную республику (ДНР). Об этом 24 января заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Самый большой парадокс заключается в том, что Украина ждет нападения со стороны России, но почему-то все основные ударные силы стянуты на Донбасс. Это вызывает очень серьезные опасения. По характеру предпринимаемых Украиной мероприятий идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи», — сказал Пушилин.

Глава народной республики отметил, что к границам ДНР украинские вооруженные силы стягивают реактивные системы залпового огня «Смерч» и другие виды наступательных вооружений.

«Мы в повышенном режиме готовности, потому что от Украины можно ждать чего угодно», — отметил глава ДНР.