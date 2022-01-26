Москва, 26 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «Омикрон», у детей нередко поражает дыхательные органы. Мишенью инфекции становятся бронхи. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Clker-Free-Vector-Images Бронхи

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Читайте также: Инфекционист объяснил, чем опасен «Омикрон» для детей

Он перечислил определённые особенности течения болезни, выявленные у детей. Так, по его словам, заболевание начинается стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита. Горелов добавил, что в таком случае требуется обязательное врачебное участие, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации.

«Помимо этого у каждого третьего ребёнка отмечается диарея», — добавил в беседе с РИА Новости специалист.

При этом он отметил, что такой симптом чаще фиксируется у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Также по теме: Названы распространенные симптомы «Омикрона» у детей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» следует более тщательно следить за здоровьем детей. Именно для этой категории граждан опасность этой разновидности SARS-CoV-2 выше, чем для взрослых.

Он пояснил, что речь идёт о последствиях, которые он вызывает у детей. По словам специалиста, чаще всего это бронхит с тяжёлыми осложнениями.