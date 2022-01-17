Москва, , 11:05 — REGNUM На фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» следует более тщательно следить за здоровьем детей. Именно для этой категории граждан опасность этой разновидности SARS-CoV-2 выше, чем для взрослых. Об этом сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Дети

Он пояснил, что речь идёт о последствиях, которые он вызывает у детей. По его словам, чаще всего это бронхит с тяжёлыми осложнениями.

«Детей госпитализируют с «Омикроном» чаще из-за его особенности: штамм легко размножается в бронхах и намного хуже в лёгких, по сравнению с «Дельтой». Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии», — отметил в беседе с РИА Новости врач.

Поздняков добавил, что если для взрослых в отличие от пневмонии бронхит не фатален, то у детей, особенно раннего возраста, «в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям».

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Инфекционист отметил, что распространенным осложнением бронхита является бронхиолит (воспаление мелких отделов бронхиального дерева — прим. ред), который при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 почти не встречался. Это состояние может сопровождаться тяжёлой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в течение ближайших недель из-за штамма «Омикрон» прогнозируется значительный рост числа заразившихся коронавирусом, с показателями до шестизначных цифр.

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