В Москве за сутки выявлено 15 987 новых случаев коронавируса за сутки — данные на 21 января.
Врач назвал главный плюс штамма «Омикрон»
Плюс распространения штамма коронавируса «Омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «Дельту», сообщил 21 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Еврейская АО попросила дополнительные дозы вакцины от COVID-19
Еврейская автономия подала заявку на поставку 5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Прививочный материал нужен региону для ревакцинации.
В Кузбассе из-за коронавируса могут отменить массовые мероприятия
В Кемеровской области в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации будет решаться вопрос об отмене проведения массовых мероприятий в помещениях. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперштаб региона.
Предприятия Кузбасса переведут не менее 30% сотрудников на удалёнку
В Кемеровской области работодателям рекомендовали установить бесконтактные термометры на входе в организации. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.
Инфекционист Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19
В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией достигнет пика в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
В Кузбассе зрителей перестанут пустать на спортивные мероприятия
В Кемеровской области вновь введены ограничения во время проведения спортивных мероприятий. Об изменениях сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.
Коронавирус помешал: Алтай не выполнил план по вакцинации от гриппа
Из-за массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Алтайском крае провалили вакцинацию от гриппа. Как сообщает «Толк» со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора, планировалось привить 60% населения — почти 1,4 млн человек (в том числе 386 тыс. детей), а по факту удалось лишь 43,2%.
В Краснодарском крае два детских сада закрыли из-за COVID-19
Два детских сада полностью закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Данные 21 января опубликовал региональный оперативный штаб.