Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется в России. Чиновники рапортуют о готовности системы здравоохранения к пятой волне пандемии, но призывают привиться. Медики подтверждают сравнительно лёгкое течение болезни. Часто это насморк, боль в горле и небольшое недомогание. Есть и те, у кого «Омикрон» не вызывает никаких симптомов. Тем не менее свободных мест в больницах больше не становится, статистика смертности тоже не обнадёживает.

Прогнозируется, что пика новая волна коронавируса в России достигнет в середине февраля. В Москве это произойдёт, по оценкам экспертов, уже через пару недель.

Остаётся шанс, что «Омикрон» положит начало концу пандемии. Все новости о COVID-19 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.