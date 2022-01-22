Москва, 22 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на ПЦР-тесты. Соответствующая мера прописана в утвержденном правительством плане дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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ФАС поручено проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Срок исполнения поручения — 1 февраля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно обращали внимание на стоимость ПЦР-тестов. Люди не готовы так много и так часто платить, в том числе из-за решения Роспотребнадзора сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

В декабре 2021 года депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более 1 тыс. рублей.

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Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предлагал провести массовое бесплатное ЦПР-тестирование.