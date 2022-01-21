Лунинец, Белоруссия, 21 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Литва, Польша, Украина и США стояли за «мятежом» в Казахстане. Об этом 21 января заявил белорусским пропагандистам Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок — не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы… Хватит всем. Не дай бог это произойдет у нас. Это главный урок», — заявил Лукашенко.

Тем не менее он прокомментировал детали конфликта в среднеазиатской постсоветской республике, сказав: «Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алма-Ате. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели — спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят — скажут».

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«Нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Вы уже видели отношение к тем событиям, хоть там несколько сотен погибло людей, и к нашим. Мы никому не отдали свои «голубые фишки», свои предприятия. Если бы они были в руках американцев, европейцев, нас бы не мочили так, как было в августе 2020 года. А мы это держим в своих руках — власть, деньги, хоть небольшие, собственность — в руках белорусов. Это им (на Западе. — Прим. президентской пресс-службы) не нравится», — добавил он.

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«Месяц назад мне в открытую об этом сказали: надо их сюда втянуть. Я говорю: я никому ничего отдавать не буду. Потому что это не мое», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Оценивая события в Казахстане января 2022 года и в Белоруссии августа 2020 года, Лукашенко сказал: «Что там, что здесь — большая разница. У них — «это — другое». И ситуация совершенно другая. У нас этого нет и никогда не будет».