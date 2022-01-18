Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В связи с распространением коронавирусного штамма «Омикрон» система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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В частности, резерв коечного фонда будет поддерживаться в объеме не менее 20%, в коронавирусные больницы будет привлечен дополнительный персонал, увеличится количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, производительность ПЦР-лабораторий будет повышена более чем в три раза, количество КТ-исследований увеличено до 1000−1300 в сутки.

«Планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей», — рассказал губернатор.

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Продолжится работа по вакцинации населения. Будет ускорена вакцинация лиц старшего возраста, а медиков, соцработников и работников сферы образования вакцинируют повторно.

«Развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины «Спутник-М», — сказал Беглов.

В настоящее время в Петербурге закончили вакцинацию свыше 2,8 млн человек, а привились хотя бы первой дозой — более 3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 составляет 88%.

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Кроме того, в Северной столице увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности телефонной службы 122, расширят применение телемедицинских и дистанционных технологий. В «Пулково» развернут 20 дополнительных мест для тестирования пассажиров из стран с высокой циркуляцией штамма «Омикрон».

Напомним, за 17 января в Петербурге выявили 4078 новых случаев коронавируса. От COVID-19 за прошлые сутки в Петербурге скончались 64 человека.