Москва, , 11:07 — REGNUM Уже к середине декабря 2021 года в России может появится обновлённый список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Расширенный перечень медотводот от прививки в настоящее время готовит Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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»В настоящее время идёт разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения», — пояснил собеседник.

По словам собеседника издания, обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации — такой перечень уже есть в августовской версии.

Он также добавил, что о перечне болезней, которые войдут в список, будет сообщено позднее. В Минздраве РФ отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, на сегодня в рекомендациях ведомства указано, что «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным.

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Сейчас противопоказаниями к прививке от коронавируса являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний. Возраст до 18 лет будет снижен после поступления в гражданский оборот специальной вакцины для подростков с 12 лет.

Также отмечается, что период беременности и грудного вскармливания, который ранее относился к противопоказаниям, теперь поводом для медотвода от прививки не является.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Минздрав России выпустил обновлённые временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных и клинических данных. В новую версию рекомендаций внесены изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, а также требования к его качеству.