Москва, , 13:01 — REGNUM Минздрав прорабатывает перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В настоящее время правительством поручено министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — сообщила Голикова.

Вице-премьер также рассказала о том, что у людей с медотводом в общественных местах потребуют отрицательные ПЦР-тесты.

Согласно проекту закона о QR-кодах тех, кто имеет медотвод от прививки от коронавируса, будут допускать в общественные места по отрицательному результату ПЦР-теста.

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