Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили видеоклип на песню «Пока так» о плохой уборке города от снега и льда, а также мусорном коллапсе, накрывшем Петербург в начале наступившего года.

Кадр из видеоклипа «Пока так» группировки «Ленинград»

На фоне переполненных мусорных контейнеров в заброшенном дворе, в присущей «Ленинграду» сатирической форме с использованием ненормативной лексики Шнуров и две солистки спели о том, что петербуржцы с трудом могут пройти по улицам, жалуются властям на неубранный город, но их жалобы игнорируют в Смольном: «В Петербурге биеннале, инсталляция помоев — Не волнуйтесь, горожанин, мы с большим к вам обожаньем».

Припев песни отсылает к известному мему о «лопате Беглова», возникшему зимой 2018−2019 года, когда город точно так же переживал сильные снегопады и плохую уборку, а Александр Беглов, тогда еще в статусе и.о. губернатора, лично взял в руки лопату для расчистки снега в одном из дворов в центре Петербурга.

Однако сейчас Шнуров и его команда задаются вопросом: «А бегловская лопатка, где и что она гребёт?».

Видеоклип, размещенный 15 января на YouTube, к утру 16 января собрал более 330 тыс. просмотров и более 30 тыс. лайков.

Напомним, в январе жители Петербурга ежедневно жалуются на плохую работу дорожных и коммунальных служб по уборке города.

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