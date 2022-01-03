Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге каждый день растёт число жалоб на полное отсутствие вывоза мусора с контейнерных площадок или несвоевременный вывоз. Корреспондент ИА REGNUM узнал, чем недовольны петербуржцы.

Мусор

В Петербурге с 1 января появилась единая для всего города компания, ответственная за вывоз мусора с придомовых территорий. Теперь этим занимается АО «Невский экологический оператор». Согласно правилам вывоза мусора, при температуре ниже +4 градусов отходы могут храниться в уличных контейнерах не более трёх суток. Однако это правило не выполняется, сообщают пользователи соцсетей, что подтверждается и другими источниками.

Только в течение первой половины дня понедельника, 3 января, на портале обращений граждан «Наш Санкт-Петербург» зарегистрировано 24 жалобы на отсутствие вывоза мусора. Местные жители публикуют фотографии, свидетельствующие о скоплении отходов в контейнерах. По словам горожан, мусор не вывозился с 31 декабря 2021 года. То есть уже идут четвёртые сутки, что нарушает правила вывоза отходов. Среди авторов жалоб нашлись и те, которые заявили, что мусор не вывозится уже пятый день. Некоторые контейнеры, несмотря на мороз, начали источать неприятный запах.

Ситуацию отягощают новогодние праздники. Люди сидят дома, употребляя продукты питания и алкогольную продукцию. После Нового года появился мусор от упаковки подарков: бумага, коробки. Всё это только увеличивает количество отходов в геометрической прогрессии.

Посты в социальных сетях об отсутствии вывоза мусора в Петербурге активно комментируют пользователи. Юлия В. Охарактеризовала первые дни реформы следующим образом: «Одного не пойму, зачем браться за вывоз мусора если ничего не понимаешь в мусоре».

Комментаторы делятся личным опытом и публикуют фотографии гор мусора в своём дворе.

На фоне возросших жалоб со стороны местных жителей в Смольном была инициирована проверка качества чистоты и порядка территорий многоквартирных домов. По её результатам было выявлено 22% нарушений из 89 проверенных домов. За нарушение правил уборки последует административная ответственность и штраф.