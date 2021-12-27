Санкт-Петербург, , 20:18 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга делятся своим недовольством работой коммунальных служб города на портале правительства «Наш Санкт-Петербург», публикация на котором не может быть оставлена без квалифицированного ответа. Опубликованные заявки изучил корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербуржцы опубликовали в течение дня 27 жалоб на некачественную уборку дворовых территорий. Местные жители жалуются в своих обращениях на то, что коммунальщики «складируют» снег прямо под окнами жилых домов и возле парадных. Также петербуржцы жаловались на то, что по истечении пяти часов после снегопада дворовые территории не очищаются от снежных масс.

Некоторые пользователи портала упоминали конкретные организации, ответственные за уборку территорий. Так один из авторов жалоб написал, что «управляющая компания «Юит Сервис» (ООО «Крафт») не справляется со своими обязанностями». Автор отметил, что образовавшаяся в результате некачественной уборки гора снега занимает парковочные места.

Еще 18 жалоб, опубликованных 27 декабря, касались плохой уборки снега на улицах Петербурга. А некоторые жители города обращали внимание на состояние парков и скверов.

Напомним, в Петербурге намерены создать рабочую группу, которая займется разработкой новых схем уборки города от последствий осадков.

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