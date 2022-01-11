Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Модераторы официального городского портала «Наш Санкт-Петербург» проигнорировали более девяти тысяч жалоб местных жителей на плохую уборку снега. Корреспондент ИА REGNUM изучил текущую работу портала, с помощью которого петербуржцы могут пожаловаться чиновникам на проблемы и безобразия.

Неубранная Дворцовая площадь (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день в статусе рассмотрения числятся около 9300 жалоб на неубранный снег на улицах и дворовых территориях города. Самые старые из них датированы еще… маем прошлого года. Но жалобы о первых последствиях снегопадов этого зимнего сезона опубликованы 30 ноября 2021 года. В тот день в городе прошёл первый сильный снегопад. Местные жители отправили тогда множество сообщений о проблемах с уборкой, 25 из которых до сих пор остаются не решёнными.

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Помимо проблем со снегом, петербуржцы также массово жалуются и на образовавшуюся наледь на крышах городских домов. До сих пор не рассмотренными остаются более 2800 таких жалоб. Тем временем в городе вновь зафиксированы случаи падения сосулек на головы людей.

Отметим, накануне правительство Петербурга объявило «жёлтый» уровень опасности из-за надвигающихся морозов.

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