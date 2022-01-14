Астана, 14 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. После отсутствия почти недельных торгов по валютам за последние два дня Национальный банк Казахстана провёл 12−13 января валютные интервенции на сумму $240 млн, или около 50% от всего объёма торгов. Об этом 14 января сообщила заместитель председателя Нацбанка республики Алия Молдабекова.

Mgorod.kz Тенге

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«С 12 января стартовали торги на валютном рынке. Национальный Банк в первые дни после возобновления торгов ждал увеличения спроса на иностранную валюту и её ограниченного предложения. Поэтому накануне открытия валютного рынка мы заявили о готовности провести валютные интервенции с целью недопущения проявления спекулятивного давления на тенге на фоне беспрецедентных событий», — подчеркнула Молдабекова, слова которой приводит пресс-служба финансового регулятора.

Она отметила, что, учитывая отсутствие почти недельных торгов по валютам, возник накопленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. По её словам, ситуация осложнялась тем, что количество продавцов валюты было крайне ограничено на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге.

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«В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальным банком проведены валютные интервенции. Их объём на 12 и 13 января составил 240 млн долларов, или около 50% от всего объёма торгов», — уточнила представитель регулятора.

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Молдабекова добавила, что с начала года по 13 января на фоне роста спроса на иностранную валюту курс тенге ослабел на 0,5% до 433,67 тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января работа обменных пунктов банков в Казахстане, где произошли массовые беспорядки, была временно приостановлена из соображений безопасности. С 12 января, согласно решению Национального банка республики, на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновились торги, также возобновились обменные валютные операции в банках страны.