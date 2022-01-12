Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM Положение дел в банковском секторе Казахстана на сегодняшний день стабильное. Об этом 12 января на заседании нового правительства республики заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января работа обменных пунктов банков в Казахстане. Где произошли массовые беспорядки, была временно приостановлена из соображений безопасности. При этом с 10 января в штатном режиме начали работать платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка», посредством которых будут осуществляться платежи финансового сектора и государственного бюджета, включая пенсии, пособия и зарплаты.

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Также с 12 января, согласно решению Национального банка республики, на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновляются торги. Кроме того, возобновляются обменные валютные операции в банках страны.

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